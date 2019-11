Litauens president varsler pressekonferanse

utenriks

Pressekonferansen skal holdes klokka 13.45 lokal tid etter at presidenten har møtt lederen for sikkerhetsdepartementet i landet, Darius Jauniškis. De to skal møtes en halvtime før pressekonferansen.

Litauen offentliggjorde fredag morgen at de har benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko. Benådningen inngår trolig i en utvekslingsavtale om Frode Berg.

Det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service, som er det eneste mediet som har fått bekreftet at det skal være en utvekslingsavtale på plass mellom Norge, Litauen og Russland, setter pressekonferansen i sammenheng med benådningen av russerne.