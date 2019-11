Litauens president har benådet to spiondømte russere

utenriks

Det opplyser presidentens kontor på sine hjemmesider.

De siste dagene har det vært ventet at Litauens president Gitanas Nauseda ville benåde de to russerne, slik at de kan utveksles mot norske Frode Berg og to litauere som er spiondømt i Russland.

En fangeutveksling er ventet å skje i nær framtid.

Ifølge dokumenter offentliggjort av presidentkontoret, ble benådningen signert torsdag. Den ble gjort kjent fredag morgen.

– Min klient er benådet, men jeg vet ikke når en utveksling av spioner kan finne sted, skriver advokat Galina Kardanovskaja, som representerer en av de benådede russerne, i en melding til VG.

Pressevakten ved presidentkontoret opplyser til NTB at de foreløpig ikke kan gi noen opplysninger om en eventuell fangeutveksling.

Ny lov

Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017. I april i år ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Norske myndigheter har lenge jobbet for å få ham utlevert, og den siste tiden har arbeidet vært tett knyttet opp mot Litauen. Siden russiske spioner sittet fengslet i landet, har det dukket opp en mulighet for å få Frode Berg inkludert i en fangeutveksling.

I forrige uke vedtok parlamentet i Litauen en lov om spionutveksling som kan bane vei for at Frode Berg (64) kan få komme hjem.

Det er denne paragrafen som er brukt til å benåde de to russerne.

Foreløpig har det ikke kommet noen meldinger om hvorvidt Russland har benådet Berg og de to litauiske spiondømte som inngår i utvekslingsavtalen.

Kan skje fort

Det har ikke lyktes NTB å komme i kontakt med Bergs norske advokat Brynjulf Risnes fredag morgen. Torsdag sa han at en utveksling kunne skje fort.

– Det kan skje i løpet av en dag eller to. Litt avhengig av hvor kjapt man gjør det praktiske. Det er fem personer involvert, og det burde være mulig å organisere raskt. Russland er rutinerte på dette, mens Litauen og Norge gjør det for første gang, så vidt jeg vet, sa Risnes.

Siden Frode Berg ikke har lovlig opphold i Russland, vil han trolig bli sendt ut av landet umiddelbart etter at han eventuelt blir benådet av president Vladimir Putin.

Én mulighet er at Berg sendes til Norge, mens de to litauerne sendes til Litauen. En annen mulighet er at de transporteres sammen til en grenseovergang eller et annet sted hvor de byttes mot russiske spioner.

