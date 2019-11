Jihad: Våpenhvile er inngått med Israel

utenriks

Egypt har meglet mellom partene for å få en slutt på den voldelige konflikten mellom Israel og den palestinske gruppen Islamsk hellig krig.

Talsperson Musab al-Berim for Islamsk hellig krig sier våpenhvileavtalen trådte i kraft klokken 5.30 lokal tid torsdag morgen.

Han sier avtalen er basert på en liste med krav som de hadde til Israel. Et av kravene er at Israel ikke skal utføre flere målrettede angrep mot gruppens ledere.

Israel har foreløpig ikke bekreftet våpenhvileavtalen.

Et annet av kravene som også er innfridd, er at Israel skal stoppe å angripe demonstranter på Gazastripen, skriver Haaretz. Israels krav var at Jihad skal stoppe å skyte raketter fra Gaza.

Ziyad al-Nakhalah i Jihad sa til libanesiske Al-Mayadeen TV onsdag kveld at de hadde tre krav til Israel for at en våpenhvile kunne være aktuelt.

Seks drept

Torsdag morgen var det rolig på Gazastripen, skriver Haaretz. Selv om en våpenhvile er inngått ifølge Jihad, vil flere skoler holdes stengt.

Ikke lenge før avtalen trådte i kraft tidlig torsdag morgen, skal israelske styrker ha utført et luftangrep mot Gaza der seks sivile familiemedlemmer ble drept. Blant de drepte var en kvinne og et barn, får Reuters opplyst fra helsemyndighetene i Gaza og beboere i området.

Israelske styrker har foreløpig ikke kommentert angrepet som skjedde i Deir al-Balah.

Antallet palestinere som er blitt drept i israelske angrep de sist to dagene, er 32. En av dem var en sju år gammel gutt. En tredel av de drepte er sivile.

Drepte leder

Volden mellom Jihad og Israel ble utløst tirsdag etter at Bahaa Abu el-Atta, en av lederne i gruppen, ble drept i et israelsk angrep. De bombet også huset til en annen leder i den palestinske gruppen i Damaskus.

Fra Gaza hadde det onsdag kveld blitt avfyrt rundt 360 raketter siden el-Atta ble drept, ifølge den israelske hæren. De aller fleste rakettene har blitt stoppet av rakettforsvaret til Israel. Til tross for at noen israelske bolighus er blitt truffet av raketter, er det ikke gått liv tapt på israelsk side.

