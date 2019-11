Fem såret i skyting på skole i California

utenriks

Den antatte gjerningsmannen har asiatisk utseende, er kledd i svart og er blitt observert ved Saugus High School, opplyser politiet i Los Angeles County.

Letingen etter den mistenkte pågår, melder NBC i Los Angeles.

Det er ikke klart om de sårede er blitt truffet av skudd eller om det er andre typer skader de har fått, opplyser brannvesenets talsmann Christopher Thomas.

Brannvesenet opplyste først at sju personer var blitt såret, men tallet ble senere nedjustert til tre og deretter oppjustert av både politi og brannvesen til fem. Tilstanden er kritisk for to av de sårede, melder ABC7.

Politiet bekrefter at de sårede er elever ved skolen og at også den mistenkte gjerningsmannen er tilknyttet skolen.

Elevene på skolen ble eskortert bort fra området av væpnet politi.

Santa Clarita ligger om lag 50 kilometer nord for Los Angeles sentrum. Saugus High School har rundt 2.300 elever. Andre skoler i området ble stengt. Beboere i området nær skolen blir bedt om å holde dører og vinduer stengt.

