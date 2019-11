23 drept i israelske flyangrep mot Gazastripen

utenriks

I tillegg er flere enn 60 palestinere såret etter at kampene blusset opp tidlig tirsdag, ifølge helsedepartementet på Gazastripen.

Ifølge lokale kilder er flertallet av de drepte medlemmer av den militante gruppen Islamsk jihad. I tillegg er fire sivile – deriblant et barn, blitt drept.

Raketter på israelsk territorium

Onsdag ble det sendt nye raketter inn over israelsk område fra Gazastripen etter en pause under natten. Det israelske forsvaret sier at det er sendt minst 250 raketter inn på israelsk territorium siden tirsdag. Den siste runden ble utløst av et israelsk flyangrep som tok livet av en framtredende leder av Islamsk jihad.

Israelerne sier deres rakettforsvar har stanset 90 prosent av missilene: Til tross for at noen israelske bolighus er truffet av raketter, er det ikke gått liv tapt på israelsk side.

I Israel har skoler som ligger innen 40 kilometer fra grensen til Gazastripen, vært stengt onsdag.

Viser ingen tegn til de-eskalering

Islamsk jihad har betegnet drapet på lederen Bahaa Abu el-Atta som en krigserklæring, men ledelsen i Hamas, som styrer den palestinske enklaven, har foreløpig ikke engasjert seg tungt. Dette tas av observatører som et tegn på at den siste runden med kamphandlinger blir av kort varighet.

Samtidig viser verken Israel eller Islamsk jihad tegn til at de er villige til å trekke seg.

Ahmad al-Modallah, en av lederne for gruppen på Gazastripen, sier i en uttalelse at det fremdeles er tidlig å snakke om en våpenhvile med Israel.

Samtidig har Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttalt at Israel ikke har noe interesse av å nøre opp under en større konfrontasjon. Han advarer imidlertid den iranskstøttede gruppen om at Israel vil fortsette å slå tilbake til rakettangrepene stanser.

– De vet at vi vil fortsette å angripe dem uten nåde, sier Netanyahu.

– De har ett valg: å enten stoppe disse angrepene eller å motta flere og flere motangrep.

