Israel reagerer kraftig på EU-krav om merking av produkter fra bosetninger

– Matvarer som kommer fra områder okkupert av Israel, må merkes med opprinnelsesområde, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag. Dersom produkter kommer fra israelske bosetninger, må merkingen «vise denne opprinnelsen», sier domstolen videre.

Som ventet, reagerer Israel kraftig på tirsdagens kjennelse.

– Israel avviser kjennelsen på det sterkeste. Målet med den er utelukkende å skille ut Israel og komme krav man ikke stiller til andre, sier det israelske utenriksdepartementet.

– Det er for tiden over 200 territorielle disputter i verden, men domstolen har ikke kommet med en eneste kjennelse om merking av produkter fra de territoriene, heter det videre.

PLO vil ha forbud

Palestinske PLO ønsker på sin side beslutningen velkommen.

– Vi ønsker kjennelsen velkommen og ber alle europeiske land implementere det som er en juridisk og politisk forpliktelse. Vårt krav er at produkter fra ulovlige bosetninger ikke bare merkes med korrekt opprinnelse, men forbys på det internasjonale markedet, sier generalsekretær Saeb Erekat.

Tydelig for forbrukerne

EU anser bosetninger på land okkupert av Israel for å være ulovlige og at de undergraver muligheten for en fremtidig tostatsløsning. EU-kommisjonen har tidligere kommet med retningslinjer om at produkter fra de okkuperte områdene skal være merket slik at det er lett for forbrukerne å se hvor varen kommer fra.

Å indikere at en vare kommer fra Israel dersom den er produsert i de okkuperte områdene, kan villede forbrukerne om det faktum at Israel «er til stede i de aktuelle områdene som en okkupasjonsmakt», mener domstolen. Den mener også det kan være villedende dersom en vare er merket med det aktuelle territoriet uten at det er spesifisert at varen er laget i en israelsk bosetning.

Til sak mot Frankrike

Saken startet som en uenighet mellom Frankrikes finansdepartement på den ene siden og en europeisk jødisk ungdomsorganisasjon og en vinprodusent på Vestbredden, nord for Jerusalem. Sistnevnte gikk til sak mot den franske staten da det kom krav om at det måtte fremgå av merkingen dersom et produkt kom fra en bosetning.

Frankrikes øverste administrative domstol henviste saken videre til EU-domstolen.

