Tre bomber har eksplodert i Qamishli nordøst i Syria

Også syriske statskontrollerte medier og et kurdisk nyhetsbyrå melder om eksplosjoner i den etnisk blandede byen, der det bor mange kurdere.

Det statlige syriske nyhetsbyrået Sana, som har journalister i byen, melder at eksplosjonene skyldtes bilbomber og at to gikk av i en handelsgate, mens en tredje eksploderte ved et hotell.

Det kurdiske nyhetsbyrået HAWAR skriver at minst tre mennesker ble drept og fem såret. To av eksplosjonene gikk av på et marked, ifølge byrået.

Rojava informasjonssenter, som er dannet av kurdiske aktivister, oppga første at det var tre motorsykler som eksploderte, men meldte senere at det dreide seg om bilbomber. Flere personer ble såret i eksplosjonene, ifølge aktivistnettverket.

Samme dag ble en katolsk prest og prestens far skutt og drept av ukjente gjerningsmenn mens de var på vei fra Qamishli til byen Hassaka, ifølge eksil- og aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Etter at Tyrkia rykket inn i det nordøstlige Syria i oktober har flere sivile blitt drept i nærheten av motorveien M4, som går mellom flere viktige syriske byer sør for grensen til Tyrkia. Tyrkiskstøttede syriske militser, hvorav flere fraksjoner beskrives som ytterliggående islamister, er blitt anklaget for drapene.

