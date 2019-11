Demonstranter skal ha tatt over Venezuelas ambassade i Bolivia

utenriks

– Hettekledde demonstranter med dynamitt og skjold har tatt over den venezuelanske ambassaden i Bolivia. Vi er ok og i trygghet, men de ønsker å begå en massakre mot oss, sier ambassadør Crisbeylee González til det statlige nyhetsbyrået ABI og fortsetter:

– Hjelp oss å rapportere om dette barbariet.

Ambassadøren kom med lignende uttalelser til det cubanske nyhetsbyrået Prensa Latina.

Venezuelas president Nicolás Maduro støtter den avgåtte presidenten Evo Morales og uttalte søndag at han kaller det et kupp at presidenten måtte trekke seg. Morales trakk seg som følge av uker med protester etter anklager om valgfusk.

