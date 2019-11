Morales utlyser nyvalg i Bolivia

utenriks

Det skjer rett etter framleggelsen en valgobservatørrapport som fant uregelmessigheter ved presidentvalget den 20. oktober.

Valgobservatørene fra Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) ga uttrykk for «dyp bekymring og overraskelse» under opptellingen av stemmer, og søndag anbefalte organisasjonen nyvalg.

Bolivia har blitt kastet ut i et politisk kaos etter at Morales, som har sittet ved makten siden 2006, for tre uker siden vant første runde av presidentvalget.

Anklagene om valgfusk oppsto da stemmetellingen uten forklaring ble satt på pause i et døgn. Valgresultatet ga Morales akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to.

Morales' hovedutfordrer Carlos Mesa krever en andre valgrunde. Luis Fernando Camacho, som leder den delen av opposisjonen som har tilhold i Santa Cruz-regionen, krever at Morales går av.