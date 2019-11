Inflasjonen øker i Kina

utenriks

Konsumprisindeksen (KPI) endte på 3,8 prosent i oktober, noe som er en oppgang fra 3 prosent i september, opplyser det kinesiske statistikkbyrået. Nivået er det høyeste i Kina siden januar 2012.

En viktig drivkraft bak økningen er at prisen på svinekjøtt, som er en viktig dagligvare i landet, mer enn doblet seg det siste året, ifølge statistikkbyrået.

Flere enn en million griser er avlivet etter at det brøt ut afrikansk svinepest i august 2018, ifølge offisielle statistikker. Det er imidlertid antatt at tallet er enda høyere.

Dette har bidratt til at prisen på andre kjøttprodukter også har økt. Inflasjonsøkningen har fått regjeringen til å rykke inn for å stabilisere prisnivået og garantere for tilbudssiden, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

