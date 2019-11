Bloomberg på listen over demokratiske presidentkandidater i Alabama

utenriks

Den tidligere borgermesteren (77) i New York varslet torsdag at han vurderte å kaste seg med i valgkampen om bli demokratenes presidentkandidat mot Donald Trump neste år.

Bloomberg selv har ikke kommentert det, men navnet hans figurerte blant 17 kandidater som var meldt på til Demokratenes primærvalg i Alabama før fristen gikk ut fredag.

Primærvalget i Alabama holdes 3. mars neste år.

Bloomberg sa tidligere i år at han ikke ville stille til presidentvalget som Demokratenes kandidat. Men hans politiske rådgiver Howard Wolfson sa i en uttalelse torsdag at Bloomberg er urolig over gruppen demokratiske kandidater og sier at «de er ikke godt posisjonert for å slå Donald Trump».

