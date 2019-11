American Airlines vil ta i bruk Boeing 737 MAX 8 fra mars neste år

utenriks

Det er selskapet selv som opplyser dette på sine nettsider fredag ettermiddag lokal tid i Forth Worth i Texas, hvor selskapet har sitt hovedkvarter. Forutsetningen er at selskapet får klarsignal fra den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA og flyprodusenten Boeing.

– Basert på den nyeste veiledningen, forventer American at gjenopptakelsen av planlagt kommersiell tjeneste på Americans flåte av Boeing 737 MAX-fly vil skje 5. mars 2020. Når flyet er sertifisert, forventer American å kjøre demonstrasjonsflyginger, eller flyreiser for amerikanske teammedlemmer og bare inviterte gjester, før 5. mars, skriver selskapet i en pressemelding.

Southwest utsatte

American Airlines er et av verdens største flyselskaper. Selskapet skal ha en flåte på 24 737 MAX 8-fly, og med mange i bestilling.

Fredag ble det også kjent at flyselskapet Southwest har utsatt bruken av sine Boeing 737 MAX 8-fly til 6. mars. Southwest har ifølge nyhetsbyrået Reuters verdens største flåte av den ulykkesrammede flytypen med 34 maskiner.

Opprinnelig hadde selskapet utsatt alle flyginger fram til 8. februar, men kunngjorde fredag at de ville skyve på denne datoen fram til 6. mars.

To ulykker

Norske Norwegian er blitt hard rammet av at flyene ble satt på bakken. I sommer varslet daværende konsernsjef Bjørn Kjos et tap på 500 millioner kroner som følge av Norwegians 18 737 MAX-fly ble satt på bakken. Selskapets flyruter mellom Irland og USA ble også lagt ned ettersom de ikke kan bruke flytypen på strekningen.

Boeing 737-MAX var Boeings mestselgende flymodell fram til de to ulykkene der til sammen 346 mennesker omkom.

Ulykkene førte til at om lag 370 slike fly nå har stått på bakken i over sju måneder over hele verden i påvente av en løsning.

Høring

I forrige uke erkjente Boeing-sjefen Dennis Muilenburg at selskapet hadde begått feil da han måtte stille til en høring i det amerikanske Senatet om saken.

Høringen i Senatet fant sted på dagen ett år etter at et 737 MAX-fly fra Lion Air styrtet i havet utenfor kysten av Indonesia. Sju måneder senere styrtet et annet fly av samme type i Etiopia.

Granskingen av ulykken med Lion Air-flyet har avdekket at feil med manøvreringssystemet MCAS, manglende trening og feil vedlikehold er blant årsakene.

– Vi vet at vi har begått feil og har misforstått enkelte ting. Dette skal vi nå ordne opp i, sa Muilenburg under høringen.

Flyene står fortsatt på bakken, og det er høyst usikkert hva som kommer til å skje med de over 5.000 flyene som er i bestilling hos Boeing.