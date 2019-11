Svenske arkeologer har funnet to skipsvrak fra1600-tallet

utenriks

Skipene er funnet i et område utenfor Vaxholm, ved innseilingen til den svenske hovedstaden. De er datert til 1600-tallet, og deres oppgave var øyensynlig å beskytte byen mot fiender som kom sjøveien.

Arkeologene tror at de to skipene er blant tre søsterskip som man vet ble bygd etter modell av Vasa.

-Målene stemmer overens, sier marinearkeolog Jim Hansson.

Dykkerne saumfarte området i tre dager, så sent som fram til torsdag denne uken.

-Plutselig kom vi til en stor vegg av svart eik. Den reiste seg fem, seks meter fra havbunnen, forteller Hansson til TT.

Det såkalte regalskipet Vasa fra 1628, et rent krigsskip, fikk følge av tre søsterskip: Äpplet i 1629, Kronan i 1632 og Scepter i 1636. Svenske historikere og arkeologer vet at disse tre i tidens fylde ble senket utenfor Vaxholm, der de sammen med digre kister med stein skulle blokkere innseilingen til Stockholm.

Hansson sier at området er vanskelig å dykke i og at det lenge har vært forbudt område for dykkere. Dette er noe av forklaringen på at skipene ikke er funnet før nå.

De to skipsvrakenes identitet er ikke endelig avklart. Dykkerne har tatt prøver av treverket, og eikebitenes årringer fungerer som en slags fingeravtrykk.

-Forhåpentlig får vi ikke bare vite når eiketrærne ble hogd, men også hvor i landet, sier Hansson.

(©NTB)