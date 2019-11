Russiske militærhelikoptre settes inn langs grensen mellom Syria og Tyrkia

utenriks

Det melder det russiske nyhetsbyrået Interfax, ifølge Reuters.

Tyrkiske og russiske styrker patruljerer sammen nordøst i Syria. Det skjer i tråd med en avtale som er inngått mellom regjeringene i Moskva og Ankara etter at tyrkiske styrker gikk inn i nabolandet for å ta kontroll over det de omtaler som en «sikkerhetssone» langs grensen.

Området var tidligere kontrollert av amerikanskstøttet, kurdisk milits, som erobret det fra ekstremistgruppa IS.

Tyrkiske myndigheter omtaler imidlertid de kurdiske styrkene som «terrorister». De innledet sin offensiv mot dem da president Donald Trump gikk med på å trekke ut USAs styrker.

(©NTB)