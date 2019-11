Røde Kors mener retur av albansk 11-åring viser at norske borgere kan hentes ut av al-Hol-leiren

utenriks

– Dette viser tydelig at det fortsatt er mulig, også for norske myndigheter, å hente ut egne borgere fra al-Hol med bistand fra Røde Kors-bevegelsen. Røde Kors ber norske myndigheter om å hente hjem de norske familiene som ønsker hjelp til å komme til Norge, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors Norge i en epost til NTB.

– Det som har skjedd i dag, viser at det kun er politisk vilje i Norge som hindrer norske borgere som ønsker det, å få komme hjem, mener han.

Ifølge Apeland er det en svært utfordrende humanitær situasjon i området der al-Hol-leiren ligger. Og den kommer til å bli verre når vinteren setter inn.

– Det er mange utfordringer knyttet til å gjennomføre en slik operasjon i dette området, men det er mulig å få det til, det viser denne uttransporten som Røde Kors og Syrisk Røde Halvmåne nettopp har gjennomført, sier han.

Tatt med til Syria av mor

Den albanske gutten Alvin ble tatt med til IS i Syria av sin mor for fem år siden. Han er født i Italia av albanske foreldre. Moren, hennes nye ektemann og to barn skal ha blitt drept i et bombeangrep i Syria, mens 11-åringen overlevde

De siste månedene har gutten bodd i al-Hol-leiren nordøst i Syria, der det også bor flere norske kvinner med IS-tilknytning og deres barn.

Med støtte fra italienske og albanske myndigheter, og etter forhandlinger med myndighetene i Damaskus, ble gutten overlevert til Røde Kors onsdag. Alvin har albansk pass, men har fått tillatelse av italienske myndigheter til å bo i Italia med sin far og sine to eldre søstre.

– Et mirakel

På en pressekonferanse etter ankomsten til Roma fredag sa italienske tjenestemenn at gutten ble skadd i krigen i Syria og derfor halter på det ene beinet.

– Alle fem reiste i samlet følge da de plutselig havnet i et bomberegn. Det er et mirakel at Alvin lever, sa general Giuseppe Spina i den halvmilitære styrken Carabinieri.

Kurderne, som har hatt ansvaret for al-Hol-leiren, har gjentatte ganger bedt vestlige land ta tilbake sine egne statsborgere. Etter den tyrkiske offensiven i oktober har det vært frykt for at mange IS-tilhengere ville rømme fra al-Hol.

