Michael Bloomberg vurderer likevel å stille som presidentkandidat

utenriks

Bloomberg (77) sa tidligere i år at han ikke ville stille til presidentvalget som Demokratenes kandidat. Men hans politiske rådgiver Howard Wolfson sier i en uttalelse torsdag at Bloomberg er urolig over gruppen demokratiske kandidater og sier at «de er ikke godt posisjonert for å slå Donald Trump».

Rådgiveren sier Bloomberg ikke har tatt en endelig beslutning om han skal stille. Det er imidlertid ventet at hans navn vil dukke opp på stemmesedlene under primærvalget i Alabama.

– Sett hen til hans prestasjoner og lederskap og hans evne til å bringe folk sammen for å drive forandring, vil Mike kunne ta kampen opp mot Trump og vinne, sa Wolfson.

Spekulasjoner

Michael Bloomberg har vært en av de tydeligste kritikerne av sittende president Donald Trump.

I mars sa han at han ikke ønsket å kaste seg inn i Demokratenes nominasjonskamp, men at han i stedet ville «legge all sin politiske energi og enorme personlige formue i andres forsøk på å hindre Trump og hans agenda», skrev The New York Times.

Etter å ha tilhørt Demokratene i mange år, meldte han i 2001 overgang til Republikanerne. Han var dermed republikaner da han var New Yorks ordfører fra 2002 til 2013.

Demokrat igjen

Han meldte seg imidlertid inn i Demokratene igjen i fjor høst, noe som ga fart på spekulasjonene om at han hadde ambisjoner om å kaste seg inn i presidentkampen.

Den 77 år gamle milliardæren er den niende rikeste personen i USA, ifølge Forbes. Han donerte 100 millioner dollar, vel 900 millioner kroner til Demokratene i fjor og har hittil i år hjulpet til med partiets seier i guvernørvalget i Virginia. Demokratene har nå full kontroll i delstatsforsamlingen Virginia.

– Nå må vi avslutte jobben og sikre at Trump blir slått, men Mike har en økende bekymring for at de demokratiske kandidatene ikke er godt nok posisjonert til å gjøre det, sa Wolfson.

Truer Biden

Bloombergs kandidatur kan true alle de aktuelle favorittene som slåss om å bli demokratenes presidentkandidat mot Trump, men særlig vil han representere en utfordring for tidligere visepresident Joe Biden, som er den av kandidatene som leder an på målingene.

Bloomberg står nær sentrum i den amerikanske politikken. En kilde nær 77-åringen, som avisa New York Post har snakket med, sier han mener Biden er en for svak kandidat og at de to andre favorittkandidatene, Bernie Sanders og Elisabeth Warren, står for langt til venstre til å kunne vinne valget.

Bloomberg er også, i motsetning til Trump, en overbevist miljøforkjemper og filantrop, noe han vil trekke fram. I juni gikk han ut med kunngjøringen om at han ville sette av 5 milliarder dollar i kampen mot klimaendringer. Pengene skal blant annet brukes til å få stengt kullgruver i USA.

(©NTB)