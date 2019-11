Parlamentet i Litauen vedtok ny lov – kan bane vei for Frode Berg-utveksling

utenriks

Loven ble vedtatt med 76 stemmer for og 2 mot. Åtte representanter avsto fra å stemme.

– Dette var som forventet. Vi har oppfattet denne avstemningen som en formalitet, og det er nå ett hinder mindre for at Berg skal kunne komme tilbake, sier Frode Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NTB.

TV 2: Kan tidligst tre i kraft tirsdag

Det var mye debatt om loven i forkant av avstemningen, og ni representanter fikk taletid før loven ble endelig vedtatt.

Litauens president Gitanas Nausėda må skrive under på loven før den kan tas inn i lovverket. Han er torsdag og fredag på statsbesøk i Italia, hvor han blant annet skal møte pave Frans og statsminister Giuseppe Conti.

Ifølge kilder TV 2 har snakket med i presidentadministrasjonen i Vilnius, gjør statsbesøket at Nausėda tidligst kan skrive under på lovforslaget på mandag. I henhold til litauisk grunnlov, vil lovendringen tre i kraft først dagen etter at presidenten har satt sin signatur på lovendringen.

Utvekslingsavtalen er ikke bekreftet

Det er også Nausėda som må skrive under på en utvekslingsavtale som innebærer at Frode Berg blir utlevert som en del av en avtale der Russland utleverer to spiondømte litauere mot at Litauen utleverer to spiondømte russere.

Opplysningene om en utleveringsavtale er foreløpig ikke offisielt bekreftet av noen av landenes myndigheter, men det litauiske nyhetsbyrået BNS siterte 16. oktober anonyme kilder på at det skal være enighet mellom landene.

Professor Tomas Janeliunas ved Universitetet i Vilnius sa til NTB i forrige uke at det antas at initiativet til spionutvekslingsloven som ble vedtatt torsdag, kommer fra presidentskapet i Litauen, selv om det formelt er formannen i sikkerhets- og forsvarskomiteen som har skrevet lovforslaget.

Lederen for justiskomiteen i det litauiske parlamentet, Agne Sirinskune, sier til NRK at en spionutveksling med Russland tidligst kan finne sted om én til to uker. Hun vil ikke svare på hvorfor nordmannen Frode Berg er en del av en slik avtale.

Tror på snarlig utlevering

– Jeg har forstått det slik at det er noen formelle skritt som gjenstår i Litauen. Blant annet har de, i likhet med Russland, en kommisjon som må anbefale en benådning overfor presidenten. Jeg antar at dette også er en formalitet, men det er noe som tar tid, sier Risnes, og fortsetter:

– Hvor mange dager som går før Frode Berg er tilbake i Norge, tør jeg ikke si, men jeg tror det er snakk om mer enn én dag og mindre enn to uker. Uansett forholder vi som jobber med saken, og familien til Berg, oss til at det kan skje når som helst.

Risnes er jevnlig i kontakt med Frode Bergs familie, og sier at de er forberedt på at det også kan komme skjær i sjøen i siste fase.

– Men vi antar at det ikke vil bli grunnstøting. Det er så mange entydige signaler på at dette er på gang nå, og jeg tror det holder helt inn, sier advokaten.

Berg holdes orientert

Frode Berg har også blitt holdt orientert om det som skjer i Litauen og ellers i saken gjennom besøk i fengselet fra hans russiske advokat Ilja Novikov og representanter fra den norske ambassaden. Han får også informasjon fra russiske myndigheter.

– Han forstår at vi er i sluttfasen, og han er ved godt mot, sier Risnes.