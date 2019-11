Ny børsrekord i USA etter positive handelssignaler fra Kina

utenriks

Ved stengetid hadde industriindeksen Dow Jones steget med 0,7 prosent. Dermed endte den om lag 180 poeng høyere enn rekorden som ble satt for bare to dager siden.

Både den brede aksjeindeksen S&P og den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg med 0,3 prosent.

Investorene så ut til å være såre fornøyd med signalene som kom fra handelsforhandlingene mellom Kina og USA tidligere på dagen.

– Motstand i Det hvite hus

Kinesiske tjenestemenn sa da at det var enighet om en plan som innebærer at toll som de to landene tidligere har innført på hverandres eksportvarer, skal fjernes etappevis.

Det hvite hus har imidlertid ikke kommentert opplysningene, og børsoppgangen ble noe mer moderat etter at nyhetsbyrået Reuters meldte at det internt i Det hvite hus er motstand mot å redusere tollsatsene.

Gao Feng, talsmann i det kinesiske næringsdepartementet, sa tidligere torsdag at samtalene de siste ukene har vært konstruktive.

– Partene er enige om å oppheve de ekstra tollene i etapper, etter hvert som det gjøres framskritt mot en avtale, sa han på en pressekonferanse.

Børsoppgang i Asia og Europa

Planen er angivelig at landene skal fjerne tollsatser parallelt og i samme takt. Amerikanske myndigheter har beskrevet en slik avtale som «fase 1».

Uttalelsen bidro også til en viss oppgang på børsene i Asia og Europa. I Hongkong steg Hang Seng-indeksen 0,6 prosent. Men fortsatt er det mye som er uklart.

USA og Kina har innført omfattende tollsatser på hverandres varer etter at president Donald Trump startet handelskonflikten med Kina i fjor.

(©NTB)