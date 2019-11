Erdogan besøker Det hvite hus

utenriks

Det bekrefter den tyrkiske presidentens kontor onsdag. Besøket finner sted 13. november.

Trump har invitert Erdogan på besøk, men det har vært usikkert om det ville bli noe av.

Ifølge nyhetsmeldinger var den tyrkiske presidenten rasende over et vedtak i Representantenes hus i den amerikanske Kongressen for noen dager siden, der det slås fast at armenerne ble utsatt for folkemord av Det osmanske riket under første verdenskrig.

Kongressen vil også ha sanksjoner mot Tyrkia som følge av landets intervensjon i Syria, noe som har bidratt til å forsure det fra før anstrengte forholdet mellom de to NATO-allierte landene.

