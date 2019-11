Chiles president vil heve minstelønnen

utenriks

I over to uker har titusener av chilenere demonstrert mot regjeringen med krav om en mer rettferdig fordeling.

Onsdag signerte Piñera et lovutkast som åpner for at staten skal subsidiere en økning av minstelønnen for heltidsansatte til 350.000 pesos (4.330 kroner) per måned.

Den nåværende minstelønnen er på 301.000 pesos (3.720 kroner).

Tiltaket vil komme 540.000 arbeidere til gode, men det må først godkjennes av nasjonalforsamlingen.

Demonstrasjonene i Chile startet som en protest mot at billettprisene på metroen skulle økes, men har etter hvert utartet til å handle om både høyere lønninger, pensjoner, bedre helsevesen, samt økte skatter for de rike.

20 mennesker er drept i gatekamper i løpet av de to siste ukene.

Demonstrantene har anklaget politiet for vold, og påtalemyndigheten opplyste onsdag at 14 politifolk skal etterforskes for å ha banket opp en demonstrant. Demonstranten ble alvorlig skadd, og politibetjentene risikerer opptil ti års fengsel.

Piñera har også byttet ut ministre, men uten at det har vært nok til å blidgjøre demonstrantene. De vil også ha en ny grunnlov ettersom den gamle ble skrevet under militærdiktaturet.

(©NTB)