Politiet: 259 mennesker reddet etter å ha blitt holdt som slaver i Nigeria

utenriks

Ofrene var låst inne i en bygning. De ble holdt som slaver og ble utnyttet til tvangsarbeid, opplyser politiet, som har pågrepet fem personer. Blant fangene var det kvinner og barn.

Det er mistanke om at enkelte kan ha mistet livet ettersom det ble funnet en grav på stedet. Dødsfallene er aldri blitt registrert.

Eierne av bygningen hevder at de drev et «rehabiliteringshjem» der beboerne fikk opplæring i Koranen. De sier også at det var de innsattes slektninger som brakte dem dit.

I forrige uke ble rundt 400 gutter reddet fra det som ble påstått å være en koranskole i delstaten Kaduna nord i landet. De var lenket fast, og noen av dem hadde blitt seksuelt misbrukt, ifølge politiet.

(©NTB)