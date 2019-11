Flere demonstranter drept i Sør-Irak

utenriks

En demonstrant ble drept og åtte såret i Umm Qasr, en viktig havneby for landets oljeindustri, opplyser sikkerhetskilder og helsevesen. Sikkerhetsstyrkene skjøt med skarpe skudd og brukte tåregass, og demonstranter tok kontroll over et pansret kjøretøy, ifølge kildene.

I byen Nasiriyah, litt lenger inn i landet, ble to mennesker drept og 23 såret i sammenstøt, opplyser den irakiske menneskerettighetskommisjonen IHCHR.

Protestbølgen i Irak startet 1. oktober. Demonstrantene ble møtt med brutal vold, og i løpet av seks dager ble minst 157 mennesker drept, de fleste av dem i Bagdad, ifølge en offisiell etterforskning. Mange av dem ble drept av «uidentifiserte snikskyttere» som sto på hustak, ifølge granskingen.

Etter en to uker lang pause ble masseprotestene mot regjeringen gjenopptatt. Totalt er rundt 270 mennesker blitt drept i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, ifølge AFPs opptelling.

Politi skjøt med skarpt mot demonstranter i nye sammenstøt i Bagdad mandag kveld. Sammenstøtene førte til at myndighetene kuttet nettilgangen i hovedstaden og den sørlige delen av landet.

Ifølge NetBlocks, en ikke-statlig organisasjon som overvåker nettsikkerhet og kontroll av internett, er stengingen av nettilgangen «den alvorligste telekommunikasjonsbegrensningen som Iraks regjering har innført siden protestene startet 1. oktober».

Protestene er rettet mot det politiske systemet og landets elite, som anklages for å rane til seg landets verdier mens befolkningen blir stadig fattigere.

