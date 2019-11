Drapsdømt mann henrettet i South Dakota

utenriks

Charles Rhines (63) ble i 1993 dømt til døden for drapet på 22 år gamle Donnivan Schaefer i et kakeutsalg i byen Rapid City i 1992. Rhines var et par uker tidligere blitt sparket fra jobben på samme sted og var i ferd med å stjele fra den tidligere arbeidsgiveren da han ble overrasket av Schaeffer.

Rhines mente dødsdommen var blitt avsagt fordi juryen ikke ville dømme ham til livstid i et fengsel med menn etter at det kjent at han var homoseksuell. I sin anke fikk han blant annet støtte fra American Civil Liberties Union som mente han var blitt dømt til å henrettes på grunn av sin legning og ikke basert på sakens opplysninger.

Disse argumentene er derimot avvist av statsadvokatens kontor i delstaten som svarte at det var Rhines egen tilståelse, hvor han detaljert gir en beskrivelse av drapet, som lå til grunn for dødsstraffen.

Charles Rhines henvendte seg til Donnivan Schaeffers foreldre før han ble gitt en dødelig injeksjon klokken 19.39 mandag kveld. Da hadde USAs høyesterett avvist å stanse henrettelsen til tross for at det forelå tre søknader om å anke saken.

