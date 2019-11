Dansk politi skjøt mann i Viborg

utenriks

Den 34 år gamle mannen ble skutt av politiet som ble tilkalt etter meldinger om skuddløsning og trusler.

Han er kjørt til sykehus på regionsykehuset i Viborg og er utenfor livsfare, opplyser Midt- og Vestjyllands politi.

Sent mandag kveld skal mannen ha skutt mot døren på et vertshus i byen før han gikk videre og brøt seg inn på to privatadresser. En mann og en kvinne skal ha blitt slått i hodet med en pistol, men uten at de ble påført alvorlige skader.

Etter flere vitneobservasjoner om en væpnet mann i gatene forskanset 34-åringen seg i sin egen bolig, men ble ved 0.40-tiden overmannet og pågrepet, etter at politiet avfyrte skudd mot ham. Det er ikke opplyst hvor på kroppen mannen ble truffet av skuddet fra politiet.

