USA med nye sanksjoner mot Iran – rammer lederens innerste sirkel

utenriks

Ni personer i ayatollaens innerste sirkel har nå havnet på USAs svarteliste. Det innebærer strenge restriksjoner på pengeflyten til landets øverste ledere, opplyste USAs finansdepartement mandag.

Blant personene sanksjonene er rettet mot, er Ebrahim Raisi, lederen for Irans rettsvesen, en av ayatollaens sønner og hans kontorsjef. Også Ali Akbar Velayati, en tidligere utenriksminister, er på listen. Han anklages for å ha stått bak angrepet på et jødisk senter i Argentina i 1994, som kostet 85 mennesker livet.

De nye sanksjonene kommer i tillegg til omfattende økonomiske amerikanske sanksjoner som har strupet Irans økonomi og gjort hverdagen til vanlige iranere svært vanskelig. Sanksjonene har blant annet rammet landets oljeeksport og bankvesen.

Målet med sanksjonene er å få Iran til å endre utenrikspolitisk kurs i Midtøsten.

Iran kniver om regional innflytelse med Saudi-Arabia, som er USAs nærmeste allierte i Midtøsten sammen med Israel.

(©NTB)