USA har innledet prosessen med å trekke landet fra klimaavtalen

utenriks

Utenriksminister Mike Pompeo ga mandag beskjed om at den formelle prosessen har startet, noe som innebærer at tilbaketrekkingen vil tre i kraft om ett år.

Pompeo gjentok samtidig president Donald Trumps argument om at avtalen er urettferdig fordi USA blir rammet hardere økonomisk enn andre land.

Trump har vært en iherdig motstander av klimaavtalen, også under valgkampen i 2016. Etter at han ble president, har han opphevet en rekke reguleringer som skulle beskytte miljøet og begrense den globale oppvarmingen. Han mener at reguleringene hemmer amerikansk næringsliv og gir andre land fordeler.

Parisavtalen ble inngått i desember 2015 og er signert av nesten alle verdens land. Med sin motstand har Trump havnet på kollisjonskurs med sine allierte og også USAs viktigste konkurrenter.

Trump selv har uttrykt skepsis til menneskeskapte klimaendringer.

Ettersom den formelle utmeldingen tar nøyaktig ett år, kommer den til å tre i kraft dagen etter presidentvalget høsten 2020.

