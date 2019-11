Tre skipsvrak fra oldtiden og middelalderen funnet ved gresk øy

utenriks

Søket i området ble avsluttet i slutten av oktober, og mandag kunne greske myndigheter avsløre at ett av fartøyene er et 2.300 år gammelt handelsskip. Blant gjenstandene som har overlevd det lange oppholdet under vann, er keramikkvaser, eller amforaer, som ble brukt til å transportere vin, olje og andre næringsmidler, samt fint servise.

Arkeologene fant også fem ankre i stein i vraket.

De to andre skipene er fra århundret før Kristus og fra perioden mellom 700 og 900 år etter Kristus.

Kasos er en liten øy som ligger mellom Kreta og Rhodos. Den ligger i den viktigste skipsleien mellom Egeerhavet og Midtøsten.

Arkeologene har også lokalisert flere kanoner og andre gjenstander som muligens stammer fra andre fartøy som ennå ikke er funnet.

