Politiet skjøt med skarpt mot demonstranter i Bagdad – minst fem drept

I flere dager har demonstranter forsøkt å krysse brua over elven Tigris i et forsøk på å ta seg til den grønne sonen, der regjeringskontorene ligger.

Sikkerhetsstyrkene åpnet mandag ild mot demonstrantene. Det ble også brukt tåregass, mens demonstrantene kastet stein og tente på bildekk og søppelkasser.

Et stort antall sikkerhetsstyrker ble sendt til området, og skuddene gjallet i den irakiske hovedstaden.

Flere titall motoriserte trehjulssykler kjørte fram og tilbake for å hente ut skadde og bringe dem til førstehjelpsstasjoner på Tahrirplassen, som har fungert som samlingssted for titusener av demonstranter etter at protestene mot regjeringen ble gjenopptatt for halvannen uke siden.

Ba om ro

Sammenstøtene skjer dagen etter at statsminister Adel Abdul-Mahdi ba demonstrantene fjerne sperringer fra gatene og sørge for at livet kan gå tilbake til normalen. Han ba om at både markeder, fabrikker, skoler og universiteter gjenåpnes, og ga demonstrantene beskjed om at protestene allerede har kostet landet store pengesummer.

Ifølge de ikke navngitte kildene ble også et medlem av sikkerhetsstyrkene drept i gatekampene i Bagdad mandag. Sammenstøtene fortsatte utover kvelden, samtidig som sikkerhetsstyrker satte opp betongsperringer på brua for å holde demonstrantene unna.

270 drept

Det er første gangen det blir brukt skarp ammunisjon i den irakiske hovedstaden under den siste runden med protester. Sikkerhetsstyrkene i Bagdad har i stedet brukt tåregassgranater og gummikuler, som også kan gjøre stor skade.

Siden begynnelsen av oktober har rundt 270 menneskeliv gått tapt, ifølge nyhetsbyrået AFPs opptelling. De siste dagene har imidlertid irakiske tjenestemenn sluttet å oppgi presise tall på ofre.

Protestene er rettet mot det politiske systemet og landets elite, som anklages for å rane til seg landets verdier mens befolkningen blir stadig fattigere.

Demonstrantene ser ut til å være inspirert av demonstrasjoner som har pågått i to uker i Libanon. Også der har demonstranter flere ganger blokkert viktige veier i et forsøk på å presse regjeringen til å gå av.

Drepte i Karbala

Mange av demonstrantene har rettet sitt sinne mot nabolandet Iran og de mektige irakiske sjiamilitsene som støttes av Teheran.

Natt til søndag ble fire demonstranter skutt og drept i nærheten av Irans konsulat i byen Karbala sør for Bagdad, ifølge lokale kilder.

Sent søndag kveld omringet titalls irakere betongmurene rundt konsulatet. De kastet stein, brant bildekk og erstattet et iransk flagg med et irakisk flagg ved bygningen, ifølge øyevitner. Ytterligere 19 demonstranter og 7 politifolk ble såret, oppgir kilder til nyhetsbyrået AP.

I forrige uke sa president Barham Salih at statsminister Adel Abdul-Mahdi er villig til å gå av så snart de politiske lederne er enige om hvem som kan overta som statsminister. Presidenten tok også til orde for ny valglov og sa han vil åpne for nyvalg så snart denne er innført. Men det er en prosess som kan ta flere uker eller måneder.

Mange irakere lever i fattigdom etter år med amerikansk okkupasjon, krig og konflikt, og arbeidsledigheten er på rundt 25 prosent.

Om lag 60 prosent av landets 40 millioner innbyggere er under 25 år.

