Demonstrasjoner for og imot presidenten i Beirut

I over to uker har det vært massedemonstrasjonene mot regjeringen og president Michel Aoun. Søndag var det Aouns tilhengere som marsjerte gjennom gatene i Beirut. Demonstrantene samlet seg nær presidentpalasset sørøst i hovedstaden, og Aoun mante til forsoning og advarte mot at det holdes «protester for og protester mot».

Men bare noen timer senere samlet titusenvis av mennesker seg på nytt for å kreve at Aoun slår følge med statsminister Saad Hariri og hans regjering – og går av.

Demonstrantene ropte etter"revolusjon» og erklærte at «alle betyr alle». Mønstringene mot dem som styrer, har samlet folk fra ulike politiske retninger. De krever en total opprenskning i det politiske systemet, som de ser på som ineffektivt og korrupt.

Lover å stanse korrupsjonen

Motdemonstrantene lot seg øyensynlig ikke berolige av president Aouns løfter om et veikart for hvordan myndighetene skal håndtere korrupsjon, ta tak i de økonomiske problemene og få en ny regjering på fote.

– Det kommer ikke til å bli enkelt, og vi trenger deres bidrag, sa Aoun til sine tilhengere under demonstrasjonen tidligere på dagen.

Tirsdag kunngjorde statsminister Saad Hariri at han og regjeringen skulle levere sin avskjedssøknad til Aoun. Bare timer etterpå ba USAs utenriksminister Mike Pompeo den politiske ledelsen i Libanon om å legge til rette for at en ny regjering kommer på plass så fort som mulig.

Maktdeling

Det politiske systemet i Libanon ble formet etter borgerkrigen som raste fra 1975–1990. Det skulle fordele makten mellom de største religiøse gruppene i landet. Politikken har siden vært dominert av de samme personene og familiene.

De siste årene har landets økonomi stagnert og det har vært stadig nye politiske kriser, samtidig som nabolandet Syria har vært rammet av borgerkrig. Hver sjette innbygger i Libanon er syrisk krigsflyktning. Landet var fra før hjem for mange palestinske flyktninger.

