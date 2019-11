Tusenvis trosset demonstrasjonsforbud i Hongkong

utenriks

En stor folkemengde blokkerte gater i det velstående shopping-strøket Causeway Bay, der de ropte slagord. En annen stor folkemengde samlet seg i den nærliggende Victoria Park.

Opprørspoliti brukte tåregass, vannkanoner og gummikuler for å spre demonstrantene. Politiet gjennomførte kroppsvisiteringer, og utstedte advarsler om at demonstrasjonene var ulovlige, og at demonstrantene hadde brutt myndighetenes forbud mot å tildekke ansiktene.

Senere kom det meldinger om at det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhuas redaksjonslokale i Hongkong var blitt angrepet av demonstranter lørdag kveld. Der knuste de glassdører, sprayet rød maling på vegger og startet en brann inne i resepsjonsområdet. Det er første gang at Xinhua har blitt utsatt for vandalisme under Hongkong-demonstrasjonene.

Det har siden juni jevnlig vært enorme demonstrasjoner i Hongkong, som startet etter at et lovforslag som åpnet for å utlevere folk til straffeforfølgelse i Fastlands-Kina, ble lagt fram. Lovforslaget har formelt blitt trukket, men protestene har fortsatt, og demonstrantene krever nå demokratiske reformer.

