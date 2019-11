Harde anklager mot tobakksgigant i Malawi

utenriks

Tobakksdyrkerne har skrevet under på et opprop der de anklager den amerikanske tobakksgiganten for å tilby elendige kontrakter.

For å kunne tjene til livets opphold ser dyrkerne ingen annen utvei enn å ty til barnearbeid, noe de nå vil ha slutt på.

Tobakksdyrkerne har søkt bistand hos det britiske advokatfirmaet Leigh Day, som har tatt saken opp med British American Tobacco (BAT).

Enorm profitt

– Mens British American Tobacco har enorm profitt, får bøndene som utfører det utmattende og hasardiøse arbeidet med å plukke tobakksblader, lite eller ingenting, sier en av Leigh Days advokater, Oliver Holland

Som følge av de elendige kontraktene og frykt for å miste dem, ser bøndene ingen annen utvei en å hente barna ut av skolen og la dem jobbe 10–12 timers dager, ifølge de britiske advokatene.

Mellom 20.000 og 35.000 bønder dyrker tobakk i Malawi, og rapporter bekrefter at barnearbeid er utbredt i landet.

En FN-rapport anslo i 2018 at 2,1 millioner barn helt ned i femårsalderen er i arbeid i Malawi, til tross for at myndighetene i 20 år har hatt en uttalt målsetting om å redusere omfanget av barnearbeid.

Avviser

British American Tobacco aviser at de med sine kontrakter tvinger tobakksdyrkere i Malawi til å sette barn i arbeid.

– Vi tar spørsmålet om barnearbeid svært alvorlig og er helt enige i at barn aldri må utnyttes, utsettes for fare eller nektes skolegang, sier en av lederne i BAT, Simon Cleverly.

Han viser til at selskapet har klare standarder for å hindre utnyttelse av arbeidskraft.

– Tolererer ikke

– Disse legger særlig vekt på at vi ikke tolererer noen form for tvangsarbeid, heller ikke barnearbeid. Vi ønsker at barns velferd, helse og trygghet alltid skal komme først, sier Cleverly.

Han bekrefter at selskapet har mottatt oppropet fra de nærmere 2.000 tobakksdyrker i Malawi, men ønsker ikke å kommentere anklagene.

– Ettersom vi har mottatt et brev med krav knyttet til disse påstandene, vil det være upassende for oss å kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt, sier Cleverly.

(©NTB)