Den kraftige bomben ble detonert på et marked i den syriskkurdiske grensebyen lørdag. Blant de drepte er det både sivile og protyrkiske militsmedlemmer, melder aktivistgruppa SOHR.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak bomben.

Tell Abyad har vært åsted for noen av de hardeste kampene mellom kurdiske og tyrkiske styrker etter at Tyrkia innledet sin militæroffensiv mot Nord-Syria i begynnelsen av oktober.

