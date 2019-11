Avtroppende energiminister vil ikke vitne i riksrettssaken

utenriks

Etterretningskomiteen i Representantenes hus har innkalt Rick Perry som vitne neste uke, men talsperson i Energidepartementet Shaylyn Hynes sier fredag at Perry ikke vil møte til høringen bak lukkede dører. Han vil imidlertid vurdere å vitne i en åpen høring.

Hynes sier det er utelukket for statstråden å delta i et «hemmelig forhør» utført av komiteen der departementsrådgivere ikke får være til stede.

– Hvis komiteen er interessert i å gjennomføre en seriøs prosess, må de gjerne sende statsråden en invitasjon til å delta i en åpen høring der departementets rådgivere kan være til stede og som det amerikanske folket kan være vitne til, sier Hynes, uten å love å komme til en eventuell åpen høring.

Førstemann ut

Perry er første medlem av president Donald Trumps regjering som er kalt inn til å vitne for etterretningskomiteen i riksrettssaken.

Perry har i sitt virke som energiminister hatt kontakt med Ukraina, landet i sentrum for den pågående utredningen. Siden hans avgang ble kjent i oktober, har han hevdet at han ikke går av på grunn av etterforskningen.

Perry har allerede blitt bedt av Kongressen om å levere dokumenter fra møter han har hatt med tjenestemenn i den ukrainske regjeringen, men det har han allerede nektet å gjøre.

Vil ikke samarbeide

Energiministeren føyde seg da inn rekken av flere andre politikere som ikke ønsker å levere fra seg dokumenter i saken.

Det hvite hus har tidligere uttalt at de ikke ønsker å samarbeide med demokratene i riksrettssaken.

Representantenes hus har startet en riksrettsprosess mot president Donald Trump etter at han ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etterforske tidligere visepresident Joe Biden. Han skal også ha forsøkt å få Ukraina til å etterforske Bidens sønn Hunter for korrupsjon, som satt i styret til et ukrainsk energiselskap.

