Opposisjonen krever Khans avgang i Pakistan

Demonstrasjonene begynte for en uke siden, da hundrevis av biler og busser satte kursen mot Pakistans hovedstad fra Karachi.

Jamiat Ulema-e-Islams leder, den 66 år gamle sunnilederen Maulana Fazlur Rehman, kjørte i spissen for kolonnen, som var framme i Islamabad natt til fredag.

Fredag ettermiddag var rundt 100.000 demonstranter samlet i sentrum av Islamabad, og Rehman ga i en tale Khan to dagers frist til å gå av.

To dagers frist

– Ikke test tålmodigheten vår. Vi kan ikke lenger la deg ruinere landet. Jeg gir deg to dager. Dra hjem, ellers kommer vi til å sende deg hjem, sa han.

Khan, som var på reise nord i Pakistan fredag, avviser kravet tvert.

– Motstanderne mine bruker religionen mot meg. De tenker ikke klart og har ingen agenda, sa han i en tale.

Anklages for juks

Opposisjonen hevder Khan kom til makten ved hjelp av juks og støtte fra landets mektige regjeringshær i valget i 2018.

Khans parti Tehreek-e-Insaf sikret seg 155 av de 342 plassene i nasjonalforsamlingen, mens de sju partiene som inngikk i Rehmans allianse måtte nøye seg med 16.

– Knebler opposisjonen

Tidligere statsminister Benazir Bhuttos sønn Bilawal Bhutto har også sluttet opp om protestene og anklager regjeringen for å kneble medier og opposisjonelle.

Bhutto kritiserer også Khans regjering for at Pakistans økonomiske vanskeligheter, og han anklager i likhet med Rehman Khan for å spille på lag med landets generaler.

