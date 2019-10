Politiet brukte gummikuler og tåregass mot Hongkong-demonstranter

utenriks

Demonstrantene, mange av dem kledd i halloweenmasker, marsjerte på fortauet i byens gater i flere kilometer og overholdt trafikkreglene før de ble møtt av politiet i et populært utelivsområde.

Situasjonen ble anspent da protestanter ropte mot politiet og kom med fornærmelser, noe som førte til at politiet fyrte løs mot dem med gummikuler og tåregassgranater fra kloss hold.

Flere demonstranter ble pågrepet, men mange forsvant da politiet begynte pågripelsene. Det var også demonstrasjoner ved en politistasjon i byen, og en annen gruppe demonstranter skal blant annet ha blokkert veier.

Mange av demonstrantene brukte Carrie Lamb- og Guy Fawkes-masker. Lamb er Hongkongs leder, mens Fawkes er mannen som forsøkte å sprenge det britiske parlamentet i luften på 1600-tallet.

Demonstrasjonene torsdag sammenfalt med at det ble lagt fram tall som viser at Hongkongs økonomi er i resesjon. Måneder med politisk uro i kombinasjon med en eskalerende handelskrig mellom Kina og USA, trekkes fram som forklaringen.

Det har siden juni jevnlig vært enorme demonstrasjoner i Hongkong, som startet etter at et lovforslag som åpnet for å utlevere folk til straffeforfølgelse i Fastlands-Kina, ble lagt fram. Lovforslaget har formelt blitt trukket, men protestene har fortsatt, og demonstrantene krever nå demokratiske reformer.

(©NTB)