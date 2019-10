Vind øker risiko for skogbrannspredning i California

utenriks

Flere tusen brannfolk kjemper mot klokka mens vinden ennå ikke er på det verste, for å få så god kontroll som mulig, mens værvarselet indikerer at det i løpet av kommende døgn kan ventes vindkast på over 36 meter per sekund i Santa Monica og i fjellene i Los Angeles fylke.

Ifølge den nasjonale værmeldingstjenesten blir vinden i Santa Ana trolig bli den sterkeste for årstiden hittil i år. Sørlige California har generelt mye sterk vind på denne tiden av året.

Glød og gnister

Stormkastene er ventet å nå en topp klokka 3.00 natt til onsdag lokal tid og fortsette til utpå torsdagen. Følgene kan fort bli store. Glødende og forkullede biter fra branner kan fly med vinden flere kilometer, og er noe av det som fryktes mest når vinden nå øker på.

– Det skal bare én glødende liten bit til, én gnist av en slik som blåser nedover, så startes en ny brann i terrenget, sier brannsjefen i Los Angeles, Ralph Terrazas.

Dårlig kontroll

Tirsdag kveld oppsummerte Terrazas Kincade-brannen nord i delstaten og Getty-brannen i sør, vest for Los Angeles.

Kincade-brannen nord i California spredte seg ennå, tross innsatsen for å få bukt med flammene, og dekker nå over 308 kvadratkilometer, altså over 308.000 mål. Andelen som er under kontroll er ennå 15 prosent.

Over 90.000 bygninger er fremdeles i fare, så langt er 189 bygninger, av dem 86 boliger, ødelagt i brannen, mens 39 bygg, av dem 26 boliger, har fått skader.

Getty-brannen, som startet nær det berømte Getty Center museum, brøt ut mandag, og tirsdag var 2.650 mål brent, og 15 prosent var under kontroll klokka 19 lokal tid.

