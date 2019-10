Våpenhvilen i Syria utløper

utenriks

Den seks dager lange våpenhvilen ble forhandlet fram mellom Tyrkia og Russland for å gi den kurdiske YPG-militsen tid til å trekke seg ut av grenseområdene mot Tyrkia.

Avtalen kom på plass 22. oktober, omtrent to uker etter at Tyrkia startet sin kontroversielle offensiv i Syria for å tvinge YPG vekk fra grenseområdene i nordøst.

Våpenhvilen utløper tirsdag klokka 17 norsk tid.

YPG spilte en avgjørende rolle i kampen mot ekstremistgruppen IS i Syria, og militsen har samarbeidet med USA og andre vestlige land. Tyrkia stempler på sin side YPG som terrorister, og president Recep Tayyip Erdogan har gjentatte ganger sagt at han vil gjenoppta offensiven hvis militsen ikke forlater grenseområdene helt innen fristen.

I tillegg har Russland gjort det klart at russiske og syriske styrker ikke vil fortsette å beskytte YPG.

