Frankrike frykter følgene av Hariris avgang

utenriks

Hariri kunngjorde mandag at han og samlingsregjeringen vil søke president Michael Aoun om avskjed. Det bekymrer Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian.

– Statsminister Hariri har akkurat gått av, noe som gjør krisen enda mer alvorlig, sa Le Drian i den franske nasjonalforsamlingen få timer etter at nyheten ble kjent.

Le Drian oppfordrer libanesiske myndigheter «til å gjøre alt de kan for å garantere stabiliteten til institusjonene og Libanons enhet».

For å kunne oppnå stabilitet må det være vilje til å lytte til folkets røst og krav, understreker den franske utenriksministeren.

– Samtlige politiske ledere i Libanon må gå i seg selv og sørge for at folket får et sterkt svar, sa Le Drian, som tilbyr fransk hjelp i den videre prosessen.

