Politico: Frankrike er med på tre måneders brexitutsettelse

utenriks

Franskmennene har vært ett av landene som var skeptisk til å gi Storbritannia nok en brexitutsettelse, men skal ifølge Politico nå være innstilt på å følge forslaget il EU-president Donald Tusk.

– Det vil høyst sannsynlig bli enighet blant de 27 gjenværende om en utsettelse til 31. januar, sier en tjenestemann nær president Emmanuel Macron til nettstedet.

Det ligger an til at britene får en fleksibel utsettelse til 31. januar, med mulighet til å forlate unionen den 1. desember eller 1. januar dersom de er klare til det.

– Utsiktene til at det blir nyvalg i Storbritannia ble tydeligere gjennom helgen, er ifølge tjenestemannen en del av forklaringen til at Frankrike er på gli. I tillegg skal det presiseres at utsettelsen ikke skal gi rom for ytterligere forhandlinger, men skal gi EU mulighet til å begynne å forbedere seg på en fremtid uten Storbritannia.

Det er ventet at EU kommer med svar på Boris Johnsons søknad om en utsettelse mandag. Han måtte be om det etter at han ikke lyktes med å få utmeldingsavtalen godkjent i Parlamentet for en drøy uke siden.

Mandag ettermiddag skal Underhuset i London stemme over et forslag om nyvalg.

