Netanyahu med nye anklager mot Iran

Den israelske statsministeren kom med påstanden da han tok imot USAs finansminister Steven Mnuchin i Jerusalem mandag, men uten å legge fram beviser.

– Iran utvikler nye presisjonsvåpen, missiler, som kan nå ethvert mål i Midtøsten med en omkrets på mellom 5 og 10 meter, sa Netanyahu.

– De ønsker å utplassere dem i Irak og Syria, samt oppgradere Libanons arsenal av 130.000 raketter til å bli målsøkende, fortsatte han, åpenbart med henvisning til Hizbollah.

– De har alt begynt å utplassere dem i Jemen, og har som mål å nå Israel derfra også, sa Netanyahu, som etterlyser økt press på Iran fra USA.

Mnuchin understreket at USA og Israel er enige om at Iran utgjør en trussel mot regionen og verden. Den amerikanske finansministeren lovet at president Donald Trumps administrasjon vil videreføre sin politikk med å legge maksimalt press på Iran, blant annet i form av sanksjoner.

