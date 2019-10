To menn ble skutt og drept på studentfest i Texas

utenriks

Rundt 750 studenter deltok på festen lørdag kveld. Det er uklart hvor mange som var i bygningen da mannen begynte å skyte mot festdeltakerne ved midnatt.

De to drepte er menn. I tillegg ble seks personer skutt. Tilstanden til fire av dem er kritisk, mens en person ikke er alvorlig skadd. Tilstanden til den siste personen er ukjent.

I tillegg fikk seks personer skader ved at de ble trampet ned eller fikk kuttskader fra knust glass i kaoset som oppsto.

Gjerningspersonen ville trolig ramme en person som var på festen, mens de andre var tilfeldige ofre, ifølge den lokale sheriffen Randy Meeks.

Skytteren er fortsatt på frifot.

Festen ble holdt i Greenville, 24 kilometer sørvest for universitetsområdet til Texas A & M University-Commerce. Skolen ligger utenfor Dallas og har cirka 12.000 studenter. En talsmann for universitetet bekrefter at det har vært skyting på en studentfest som ble holdt utenfor universitetsområdet.

(©NTB)