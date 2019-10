Titusenvis demonstrerte for spansk enhet i Barcelona

utenriks

Ifølge politiet i byen deltok 80.000, mange av dem viftet med spanske og katalanske flagg.

– Vi er også katalanere, stans galskapen, sto det på en av de mange plakatene.

Separatistbevegelsen i den velstående regionen har skapt en av de alvorligste politiske krisene i Spania på flere tiår. Et forsøk på løsrivelse strandet i 2017, og for noen uker siden ble ni katalanske ledere dømt til lange fengselsstraffer for sine roller i prosessen.

Det har satt sinnene i kok blant tilhengerne av katalansk uavhengighet. Den siste tiden har det vært en lang rekke store demonstrasjoner, og mange av dem har utartet og endt i sammenstøt mellom politi og demonstranter. Lørdag deltok 350.000 i en stormønstring i Barcelona.

Meningsmålinger og valgresultater viser imidlertid at stemningen er delt blant de 7,5 millioner innbyggerne i regionen. Befolkningen er splittet omtrent på midten. Til tross for det har tilhengerne av spansk enhet stort sett forholdt seg rolig, bortsett fra en enorm demonstrasjon for to år siden midt i striden om løsrivelse.

– Vi føler behovet for å rope at Catalonia er en del av Spania, sier lastebilsjåføren Francisco Astorga Vasco (52).

