Domstol beordrer justisdepartementet i USA til å utlevere Mueller-materiale

Det dreier seg om hemmelige vitneforklaringer avlagt foran en storjury. De var del av spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Russlands innblanding i det amerikanske valget i 2016.

Det er demokratene i justiskomiteen i Representantenes hus som har krevd å få utlevert materialet. I et rettsmøte tidligere i oktober argumenterte justisdepartementets jurister for at de folkevalgte allerede hadde fått tilstrekkelig med beviser fra Muellers etterforskning.

Dommeren lot seg imidlertid ikke overbevise, og beordret justisdepartementet til å overlevere materialet til kongresskomiteen.

Kan få følger for riksrettsprosessen

Kjennelsen kommer samtidig som det blir holdt høringer bak lukkede dører om president Donald Trumps press mot Ukraina. Nåværende og tidligere embetsmenn forklarer seg om hvordan Trump presset Ukraina til å etterforske den politiske rivalen Joe Biden.

Innholdet i Mueller-rapporten kan avsløre detaljer som ikke er kjent fra før og bli del av den pågående riksrettsprosessen.

I den 75 sider lange kjennelsen blir mange av argumentene for å holde tilbake materialet utfordret. Dommer Beryl Howell sier materialet kan gi de folkevalgte informasjon om hvilke vitner de skal kalle inn til riksrettshøringen og om det er noen andre ting de burde undersøke.

– Sannheten er at justisdepartementet og Det hvite hus åpenlyst har motarbeidet Representantenes hus' forsøk på å få informasjonen, skriver Howell.

«Justisdepartementet tar feil»

Det amerikanske justisdepartementet opplyste at det etter loven ikke kunne dele materiale fra storjuryen.

– Justisdepartementet tar feil, skriver dommen. Hun avviser samtidig argumentet fra departementet om at en riksrett ikkje kvalifiserer som en rettsprosess. Selv om vitnemålet framfor en storjury vanligvis er hemmelig, er hemmeligholdet unntatt når det kan blir brukt i sammenheng med en rettsprosess.

Demokraten Jerrold Nadler er leder i justiskomiteen i Representantenes hus. Han er fornøyd med kjennelsen.

– Rettens gjennomtenkte kjennelse anerkjenner at riksrettshøringen vår er i samsvar med grunnloven og avviser de falske påstandene fra Det hvite hus som påstår det motsatte.

