Solberg på besøk i Irak

utenriks

Besøket i Bagdad finner sted kun uker etter at 110 mennesker mistet livet i voldsomme demonstrasjoner i landet.

Besøket ble holdt hemmelig fram til mandag av sikkerhetshensyn. Solberg sier at sikkerhetssituasjonen i landet er krevende, men at hun er trygg på at sikkerheten for hennes besøk er ivaretatt.

– Trusselnivået er selvsagt noe vi vurderer, men vi opplever at risikoen med det programmet jeg har, er minimert så mye at det er i orden, sier Solberg til TV 2.

Invitasjon

Statsministeren tilføyer at besøket finner sted etter invitasjon fra Iraks statsminister Adel Abdul Mahdi. Hun avviser at hennes besøk er med på å legitimere en regjering som har fått kritikk for voldsbruk mot demonstranter.

– Vi ønsker å høre hvordan Irak opplever utviklingen for øyeblikket. De er midt i et konfliktområde med utfordringer i eget land, men også utfordringer som naboland til Syria, der Tyrkia nå går inn, sier Solberg.

Statsministeren tilføyer at hun også ser fram til å møte de norske styrkene i Anbar-provinsen.

Uro

Demonstrantene i Irak har den siste tiden krevd at regjeringen gjør mer for å få bukt med arbeidsledighet og korrupsjon.

Iraks utenriksminister uttalte tidligere i år til Solberg at landet sliter med lave investeringer og mangel på arbeidsplasser. Mandag sier Solberg til Aftenposten at flere land har behov for et mentalitetsskifte.

– I utgangspunktet er Irak et land som er veldig rikt. Hvis de får oljeproduksjonen sin til å fungere, så trenger de ikke bistand på vanlig måte. Men det kan hende de trenger noe kompetansebistand, sier statsministeren.

Den siste tiden har flere europeiske land tatt til orde for å opprette et IS-tribunal i Irak. Frankrike varslet forrige uke at de var i dialog med Irak om en slik domstol. Norge har støttet ideen om et IS-tribunal, men utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har poengtert at viktige spørsmål må avklares først.

