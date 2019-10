Forslag om ny brexitlov formelt lagt fram

utenriks

Forslaget ble lagt fram mandag kveld, etter at Underhusets leder John Bercow avviste regjeringens forsøk på å legge fram selve brexitavtalen på nytt tidligere på ettermiddagen.

Bercow begrunnet sitt avslag med at Underhuset i et sjeldent lørdagsmøte for to dager siden stemte for at den nødvendige lovgivingen må være på plass før de formelt vil ta stilling til avtalen som ble oppnådd mellom EU og Storbritannia før helgen.

I tråd med Parlamentets praksis var det ingen debatt eller avstemning da forslaget ble lagt fram. Behandlingen av den nye brexitloven begynner tirsdag, med den første avstemningen samme dag. Regjeringens mål er å være ferdig med alle stadiene i Underhuset torsdag. Før den trer i kraft, må loven også vedtas i Overhuset og få dronningens formelle samtykke.

