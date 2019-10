Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett

utenriks

– Vi tror ikke at et angrep på kurdiske enheter eller kurdisk milits er legitimt under internasjonal rett, sier Maas til TV-kanalen ZDF i det som er hans hittil tydeligste uttalelse om militæroperasjonen som utspiller seg i Syria.

Tyrkiske styrker startet angrepet mot kurdiske styrker 9. oktober og planen er ifølge president Recep Tayyip Erdogan å opprette en såkalt sikkerhetssone på andre siden av grensen.

Søndag trakk kurdiske styrker seg helt ut av en viktig grenseby som tyrkiske styrker har omringet, i tråd med våpenhvileavtalen mellom USA og Tyrkia.

Avtalen gir kurdiske styrker en frist til tirsdag kveld for å trekke seg ut av hele den 120 kilometer lange og 30 kilometer brede «sikkerhetssonen».

– Vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at våpenhvilen varer lenger enn fem dager og inntil videre setter en stopper for invasjonen, sier Maas.

Siden den tyrkiske offensiven startet 9. oktober, er minst 114 sivile drept, og 300.000 mennesker er drevet på flukt, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Over 250 SDF-krigere og 190 tyrkiskstøttede krigere er drept i samme periode, ifølge SOHR.

(©NTB)