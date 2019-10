Siste amerikanske soldat har forlatt det nordøstlige Syria

utenriks

Over 70 amerikanske militærkjøretøy, eskortert av helikoptre, passerte søndag gjennom landsbyen Tal Tamr, på vei østover og ut av området der Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil opprette en såkalt sikkerhetssone.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kom den amerikanske militærkolonnen fra Sarrin, der USA har hatt sin største militærbase. Den er nå forlatt, ifølge eksilgruppas leder Rami Abdulrahman.

Søndagens tilbaketrekking var den fjerde på en uke, og samtlige amerikanske soldater har nå forlatt regionen, ifølge ham.

Bekrefter tilbaketrekning

Samtidig med at de siste amerikanske soldatene forlot området, opplyste en av opprørsalliansen SDFs ledere at deres militssoldater vil trekke seg bort fra grensa mot Tyrkia, i tråd med avtalen som ble inngått mellom Erdogan og USAs visepresident Mike Pence torsdag.

Ifølge Redur Khalil vil både militssoldater og sivile mandag bli evakuert fra grensebyen Ras al-Ain, der noen av de hardeste kampene mot tyrkiske regjeringsstyrker og tyrkiskstøttet milits har funnet sted.

Når evakueringen av Ras al-Ain er fullført, vil SDFs styrker også trekke seg ut av den 120 kilometer lange og 30 kilometer brede «sikkerhetssonen» Tyrkia vil opprette på syrisk side av grensa.

Det er første gang at kurdiske ledere offentlig bekrefter at de vil trekke seg vekk fra grensa mot Tyrkia, noe som ifølge Khalil blir koordinert med amerikanerne.

Tyrkisk soldat drept

Forsvarsdepartementet i Ankara opplyste søndag at én tyrkisk regjeringssoldat ble drept og en annen såret i et angrep fra kurdisk milits i Syria søndag.

– En av våre heroiske kamerater falt som martyr og en annen ble såret etter å ha blitt beskutt med panservern og håndvåpen av terrorister under et rekognoserings- og overvåkingsoppdrag i Tell Abyad-området, het det i en kunngjøring.

Tyrkiske myndigheter anser den kurdiske YPG-militsen, som utgjør hoveddelen av SDF, for å være avlegger av PKK-geriljaen i Tyrkia og omtaler konsekvent alle kurdiske militssoldater som terrorister.

Lørdag truet Erdogan med å «knuse hodene» til kurdiske militssoldater som ikke de trekker seg ut av grenseområdene innen tirsdag kveld.

