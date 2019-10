Motvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse

utenriks

– Jeg vil nå begynne å konsultere EU-lederne om hvordan det skal reageres, skriver Tusk på Twitter sent lørdag kveld.

Brevet som Johnson motvillig har sendt til EU om tre måneder lang utsettelse, har han ikke signert.

Et flertall av de britiske folkevalgte stemte lørdag ettermiddag for et forslag som tvang Johnson til å be om nok en utsettelse.

I tillegg til brevet om brexitutsettelse, er det sendt et ekstra brev som Johnson derimot har signert. I brevet skriver Johnson at han tror en utsettelse av brexit vil være et feilgrep.

– Nok en utsettelse kan ødelegge Storbritannia og EU-partnerne sine interesser og forholdet mellom oss, skriver Johnson og ber om at det må komme en konklusjon i saken.

Fortsatt tro på brexit

Samtidig som Tusk skal konsultere med de øvrige EU-lederne om utsettelsen, sier Johnson at han skal forsøke å legge fram utmeldingsavtalen til avstemning på nytt i Underhuset i starten av neste uke.

– Jeg har fortsatt tro på at vi kan ende prosessen 31. oktober, skriver han og fortsetter:

– Faktisk har mange av dem som stemte imot i dag, sagt at de støtter avtalen og er for å ratifisere den uten en utsettelse, skriver han.

Et tredje dokument er blitt sendt til EU, og det er et følgenotat fra Tim Barrow, Storbritannias representant i Brussel, der han forklarer at forespørselen britene har sendt om brexitutsettelse, er i samsvar med loven.

Tusks konsultasjon med de øvrige EU-lederne er ventet å ta noen dager.

Trenger 27 ja

Johnson har sverget dyrt og hellig på at han skal få Storbritannia ut av unionen 31. oktober – enten det er med eller uten en avtale.

Storbritannia har bedt om en utsettelse på tre måneder, noe som vil si at den nye brexitdatoen kan bli 31. januar 2020.

Da han gikk på et nederlag i Underhuset lørdag, tviholdte statsministeren på løftet han har gitt.

– Jeg vil ikke forhandle fram en utsettelse med EU, og loven krever heller ikke at jeg gjør det, sa Johnson.

En utsettelse til januar krever imidlertid et «ja» fra EUs 27 stats- og regjeringssjefer. Frankrikes president Emmanuel Macrons kontor har allerede uttalt at de ikke har noen interesse av at utmeldingen utsettes nok en gang.

Opprinnelig skulle Storbritannia ha forlatt EU 29. mars i år, men britene fikk utsatt datoen til 31. oktober for å unngå at landet krasjer ut av unionen uten en avtale.

