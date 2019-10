utenriks

Det betyr at Johnson må gjøre det han minst av alt ønsket, nemlig å be EU om en utsettelse av brexit innen midnatt natt til søndag.

Etter avstemningen sa Johnson at han ikke vil forhandle med EU om en utsettelse, og at loven ikke krever det av ham. Men at han vil legge fram brexit-forslaget igjen neste uke og fortsatt gjøre alt han kan for at Storbritannia forlater EU 31. oktober.

