Johnson ber Parlamentet ende «et smertefullt kapittel»

I brevet til The Suns lesere forklarer Johnson hvorfor folkevalgte bør stemme for brexitavtalen han og EU er blitt enige om.

I brevet skriver Johnson blant annet at dette er de folkevalgtes mulighet til å levere som lovet ut fra resultatet fra folkeavstemningen fra 2016, nemlig å forlate EU.

– Men det er også en god avtale for samtlige deler av landet vårt, skriver han.

Det ekstraordinære møtet i Underhuset starter klokken 10.30 norsk tid med at Johnson skal tale om avtalen, før det blir en debatt og deretter en avstemning.

Ved veis ende

Johnson uttaler videre at lørdag er «dagen vi har en sjanse til å samle landet igjen».

– Jeg ber alle se mot slutten av dagen i dag og se for seg hvordan det vil være hvis den nye avtalen blir godkjent. Om under to uker, 31. oktober, kan vi være ute av EU. Et vanskelig, splittende og – ja – smertefullt kapittel i vår historie er ved veis ende, skriver han

– Vi må få brexit unnagjort, avslutter han.

Nei = mer utsettelse

I sitt korte virke som statsminister har Johnson tapt hver eneste viktige avstemning i Underhuset. I tillegg ble forsøket på en langvarig suspensjon av Parlamentet kjent ulovlig og annullert av høyesterett.

Dersom han taper på lørdag også, må han skrive til EU og be om mer tid. Det har han sverget dyrt og hellig at han aldri vil gjøre, men loven sier han må.

Får han «ja», kan han holde løftet sitt om å forlate unionen 31. oktober, men det er ingenting som tyder på at det venter noen enkel seier i Underhuset lørdag.

– Avtale er avtale

Med sine 288 medlemmer i Underhuset er De konservative langt unna et flertall av de 650 plassene i forsamlingen. Det nordirske støttepartiet DUP bekreftet fredag morgen at de ikke vil gi sine ti stemmer til Johnsons avtale. Heller ikke Labour og Liberaldemokratene har sagt at de kommer til å stemme for avtalen. Dermed ser det ut til at Johnson – i hvert fall i forkant av avstemningen – svømmer motstrøms i prosessen.

Dersom det blir et nei, mener Frankrikes president Emmanuel Macron at en utmelding ikke kan drøyes ytterligere. Tysklands statsminister Angela Merkel mener på sin side at en brexitutsettelse er uunngåelig. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker mener derimot at det ikke vil være behov for ytterligere utsettelser.

– En avtale er en avtale, sa Juncker torsdag da avtalen var i havn.

